Queen getuigt voor het eerst over eigen covidbesmetting: "Je wordt er erg moe en uitgeput van, is het niet?"

De "Dunkirk spirit" - ofwel "de geest van Duinkerke" verwijst naar de Tweede Wereldoorlog. In mei 1940 waren honderden troepen gestrand in het noorden van Frankrijk. Sommigen werden gered door militaire sloepen, anderen moesten urenlang wachten - schouder aan schouder in het water - tot een vloot van vissersboten, reddingssloepen en gewone schepen verzameld kon worden. Het verhaal over de "miraculeuze" redding en de omstandigheden waarin de soldaten moesten overleven wordt de "Dunkirk spirit" genoemd. Vandaag de dag betekent het "sterk zijn in een moeilijke situatie" of "in een moeilijke situatie bereid zijn om als groep elkaar te helpen".