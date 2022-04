Reddingsactie in Nieuwpoort bleek niet nodig, drenkelingen uit water gehaald door de watersportclub

Een toevallige passant belde rond 18 uur de hulpdiensten omdat er twee mensen in de problemen waren gekomen op het Spaarbekken, de grote waterplas die in Sint-Joris bij Nieuwpoort ligt. Ter hoogte van de Kruisdijk was hun motorboot gekapseisd, waardoor ze allebei in het water zijn beland. Ze konden op eigen kracht hun bootje niet meer bereiken en ook de oevers waren te ver. Gelukkig droegen ze allebei een reddingsvest zodat ze bleven drijven.

Nog voor de duikers ter plaatse waren, werd hun opdracht geannuleerd. Intussen was de brandweer van Nieuwpoort en Oostduinkerke ter plaatse aan het Spaarbekken en zij zagen hoe de watersportclub Bloso intussen tot bij de drenkelingen was gevaren en hen aan boord kon nemen. Die bracht ze allebei veilig naar de oever.