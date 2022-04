Brandjes en veel vernielingen: in Rennes en Lyon breken relletjes uit na uitslag eerste ronde Franse verkiezingen

Op het moment dat de eerste resultaten binnensijpelden, braken er in verschillende Franse steden relletjes uit. In Rennes, in het westen van het land, kwamen enkele honderden mensen op straat om hun ongenoegen te uiten. De - voornamelijk - jongeren scandeerden anti-kapitalistische en anti-fascistische slogans, zowel tegen Macron als tegen Le Pen. De manifestanten vernielden straatmeubilair en gooiden ruiten van banken in. Op een plein in de binnenstad werd een groot vuur aangestoken met werfmateriaal.