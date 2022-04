Maak kennis met Bilan, de eerste nieuwsredactie in Somalië met enkel vrouwen: "Een game changer"

Ze krijgen niet alleen te maken met intimidatie op straat, maar ook op de redacties hebben ze problemen. Het gaat dan over opleidingen die hen ontzegd worden of genegeerd worden ook al bekleden ze een hogere functie. "Veel van mijn vrouwelijke collega's zijn vertrokken door intimidatie en een gebrek aan kansen", getuigt Farhiya Mohamed Hassan, een van de journalisten. Seksuele intimidatie is in Somalië een hardnekkig probleem.