Stad Antwerpen en VDAB openen loket om Oekraïense vluchtelingen snel aan werk te helpen

Het loket om Oekraïense vluchtelingen aan werk te helpen, is gevestigd in het administratief centrum Den Bell in Antwerpen. "Wij hebben daar twee teams zitten, zowel van de stad als van VDAB, die de inschrijving op zich nemen", zegt Joke Van Bommel van VDAB. "Daarna kunnen de vluchtelingen meteen ook een uitgebreider gesprek voeren met mensen van VDAB of bijvoorbeeld ook van Randstad over wat ze willen en kunnen op gebied van werk. Zo richten we ons op een zo snel mogelijke match met een van de vele vacatures op onze arbeidsmarkt." Er zal ook een tolk aanwezig zijn.