Oekraïense president Zelenski waarschuwt voor nieuwe aanvallen in het oosten, Oostenrijkse kanselier naar Poetin

In zijn toespraak op Facebook sprak Zelenski niet alleen zijn troepen moed in voor een nieuwe opflakkering in het oosten. Hij had het vooral over de zogenoemde lafheid van Rusland. "Ze zijn bang om toe te geven dat hun beleid tegenover Oekraïne al decennialang verkeerd is. Om hun fouten niet te moeten toegeven, maakten ze nieuwe fouten (...) en begonnen ze deze oorlog."