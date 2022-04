Trage wielerclub "Savics" in Westhoekdorp Brandhoek rijdt op het tempo van de traagste: "We gaan tot aan de babbelgrens"

Na drie jaar telt wielerclub Savics 25 leden, een concept dat aanstekelijk werkt in de buurt. "Ik ben blij dat ik de kans krijg om mee te rijden met deze ploeg", vertelt Katrien Bouton (47). "Ze hebben me leren schakelen en rijden met klikpedalen. Soms hoor ik ze eens zeggen "Oei, Katrien is niet mee" en dan is de rest blij dat ik vraag om wat trager te rijden, zodat iedereen even op adem kan komen. Samen uit is ook samen thuis, anders zou ik waarschijnlijk afhaken." En net zoals snel rijden, zijn klikpedalen geen must bij Savics. "Ik ben bang om daarmee te vallen, maar ik kan perfect volgen met mijn gewone pedalen", zegt Katelijn De Rynck (56).

"Wanneer het tempo van de traagste wielertoerist het tempo van de groep bepaalt, gebeurt het wel eens dat andere wielerclubs ons inhalen", gaat Bossaert verder. "Maar iedereen is dan altijd even enthousiast. We roepen dan ook luid "Goeiemorgen!" naar elkaar. Als wielerclub kiezen wij er ook geen zware beklimmingen uit om te doen. Maar het licht glooiende heuvellandschap in de streek van de Brandhoek kan natuurlijk niet ontbreken. En om de rit af te sluiten, stoppen we iedere week in een van de drie cafés in onze regio. Want wij zijn niet gebonden aan een café en de lokale horeca ondersteunen dat hoort erbij", lacht Bossaert.