Personeel Ferrero ongerust over toekomst: "Wanneer kan de fabriek weer open?"

"Voor deze week maakt die sluiting weinig verschil", zegt Bart Vannetelbosch in "De ochtend" op Radio 1. Hij is sectorverantwoordelijke Voeding bij de christelijke vakbond ACV. "Er was al een hele week vakantie voorzien, omdat het nu even wat kalmer is in de fabriek. Er was alleen wat onderhoud van de machines gepland, maar geen productie. De vraag is wat er na deze week zal gebeuren. Er is heel wat ongerustheid bij de mensen. De eerste vraag is wanneer de productie weer zal opstarten. De tweede vraag is wat het voor het inkomen van de mensen betekent."