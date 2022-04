Van paling vissen tot rondvaarten met toeristen: de Moedige Bootvissers in Lier bestaan 90 jaar

De Moedige Bootvissers moesten zich heruitvinden. “Begin jaren 80 hebben ze hun nieuwe adem gevonden en het idee gekregen om rondvaarten te organiseren zoals in Brugge. Zo is dat stilaan gegroeid tot wat ze nu zijn geworden: mensen die in het weekend toeristen rondvaren op de Nete”, sluit Lou Geluyckens af.

De verdere geschiedenis en anekdotes worden uitgebreid verteld in zijn boek "De Moedige Bootvissers: de geschiedenis van een uniek Liers fenomeen".