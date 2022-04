Boshyacinten staan in bloei in Vlaamse Ardennen, Oost-Vlaanderen zet stewards in om bloemen te beschermen

In Oost-Vlaanderen vind je de boshyacinten ondermeer in het Muziekbos in Ronse, het Kluisbos in Kluisbergen, het Neigembos in Ninove en het Raspaillebos in Geraardsbergen. Momenteel is het er nog niet druk volgens Glibert. "Afgelopen weekend was het nog rustig, we mogen van geluk spreken", stelt hij. "Maar het is paasvakantie en het is nu ook mooi weer, dus we verwachten dat er de komende dagen veel mensen naar de bloemenpracht zullen komen kijken."