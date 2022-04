Geen namen meer van mensen die nog leven op graven in Oostende, code in de plaats: "Te confronterend"

Die aanpassing komt er na enkele vragen van concessiehouders. "We hebben toch een aantal meldingen gekregen van inwoners met de vraag of we het konden aanpassen", gaat de schepen verder. "Zij vinden het heel confronterend om naar een begraafplaats te gaan en daar hun eigen naam te zien staan op een concessie van een grondgrafzerk, een columbarium of urnekelder. Dat is niet fijn om dat te zien. Omdat dit toch een gevoelig thema is, hebben we gezocht naar een oplossing."