Tienen krijgt strand en groot waterbekken om te zwemmen 

Vandaag werd het officiële startschot van het project gegeven. Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en verschillende partners zoals de provincie Vlaams-Brabant, De Watergroep, de Boerenbond en de stad Tienen hebben daarvoor een charter ondertekend met specifieke doelstellingen.

Eén van die doelstellingen is het aanpakken van de droogteproblemen in Vlaanderen. De Tiense Suikerfabriek wil het water dat nu gebruikt wordt bij de suikerproductie hergebruiken. "Nu vloeit er elk jaar meer dan één miljard liter water, of zo’n 400 olympische zwembaden, van dit gezuiverd water naar beken en rivieren. Dat wordt nu anders", legt Jan Ingels, de directeur van de Tiense Suikerfabrieken uit. Het bietenproceswater zal na een voorbehandeling via een nieuwe pompinstallatie afgeleid worden naar de vliegbasis van Goetsenhoven. "Het water verlaat dan de Tiense Suikerfabriek aan een temperatuur van 20°C en kan perfect gebruikt worden voor warmterecuperatie", klinkt het.