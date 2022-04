Parkinsonpatiënt Ilse Verheyen uit Kapellen stapt door Noorwegen om ziekte onder de aandacht te brengen

Toen Ilse vijf jaar geleden de diagnose kreeg, stond haar wereld even stil. “Je weet niet wat je overkomt en bent bang over wat er zal gebeuren. In het begin vond ik het moeilijk om de ziekte te aanvaarden en was het nog niet zo erg. Ik was toen meer bezig met andere mensen, of zij het gingen merken, dan met mezelf”, vertelt ze. Ondertussen heeft ze de ziekte geaccepteerd en geraakte ze geïnspireerd door Ivo de Bisschop, de voorzitter van de vzw Stop Parkinson. Hij wandelde twee jaar geleden in 49 dagen de grens van België af om de ziekte onder de aandacht te brengen. Zo'n initiatief wil Ilse Verheyen in Noorwegen nu ook opzetten. Ze zoekt het volgende maand iets verder, maar wel met hetzelfde doel: het belang van beweging in de verf zetten en geld inzamelen voor onderzoek.