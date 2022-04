BEKIJK: Wilde everzwijnen eten uit de hand in Genk: "Voederen zorgt voor problemen"

Thoelen waarschuwt dat everzwijnen bijvoederen of ze tam maken niet zonder gevaar is: "Dieren die gewoon zijn geraakt aan mensen die hen eten geven, gaan mensen ook associëren met eten. Als ze hun eten niet meer krijgen, gaan ze in de buurt blijven zoeken en kunnen ze bijvoorbeeld opdringerig worden. Of ze gaan hun angst voor auto’s verliezen, zich op de weg begeven en zo verkeersongevallen veroorzaken."

Het Agentschap Natuur & Bos gaat nu de beelden verder onderzoeken.