Woonzorgcentrum Vondelhof in Roosbeek even ontruimd na bomalarm

"Vanuit de directie van het woonzorgcentrum zijn we bij de politie telefonisch gecontacteerd dat er een mail is toegekomen waarin vermeld stond dat er een bom zou liggen op één van de kamers", zegt korpschef Walter Vranckx. "Dan moet de politie natuurlijk ter plaatse gaan om te kijken of de evaculatie vlot verloopt, of je moet opschalen naar een medisch interventieplan en natuurlijk om de kamers te sweepen."

"Met een visuele sweeping hebben wij dan alle kamers bekeken. We hebben niets gevonden, en dus konden wij de kamers terug vrijgeven", zegt Walter Vranckx nog. "Het parket voert nu onderzoek naar de afzender van de mail en de gevolgen zijn voor de betrokkene. Die moet mogelijk opdraaien voor de kosten van deze interventie", besluit de korpschef.