Waaslandhaven wil sanitair en ander zwerfvuil aanpakken met nieuwe vrachtwagenparking 

In het originele plan van 2013 was er zelfs sprake van een truckersmotel, omdat er in de Europese regelgeving sprake van was dat vrachtwagenchauffeurs niet in hun cabine zouden mogen overnachten. Maar ondertussen is dit niet meer aan de orde. Alhoewel er transportfirma’s zijn zoals Van Moer Logistics die een hotel kochten op de grens tussen De Klinge (B) en Kappelebrug (NL) om hun chauffeurs in alle comfort te laten overnachten.

Blijft natuurlijk de vraag of er in de eerste plaats niet moet gestreefd worden naar een mentaliteitsverandering van de chauffeurs zelf. Want die overnachten eigenlijk nog liefst van al in hun eigen cabine. Vraag is of dat al dan niet mag van de Europese regelgeving, en daar is op dit ogenblik nog geen eenduidigheid over. “Het is trouwens niet altijd simpel om onze Vlaamse mentaliteit en gewoontes te transponeren naar chauffeurs uit andere landen”, zegt de directeur van MLSO.