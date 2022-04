101-jarige Hazel McCallion blijft nog even aan als directeur grootste Canadese luchthaven

McCallion staat bekend voor haar weinig diplomatisch bestuursstijl. "Ze weegt zwaar door in de Canadese politiek, veel zwaarder dan wat je van een burgemeester zou verwachten", zegt professor politieke wetenschappen Tom Urbaniak van de Cape Breton Universiteit.

Premier Doug Ford van de provincie Ontario noemde haar vorig jaar nog een "icoon van Canada", ter gelegenheid van haar 100e verjaardag.

McCallion werd in 1921 geboren in de provincie Quebec. Ze begon haar carrière in een ingenieursbureau in Montreal, maar werd ook professioneel hockeyspeelster. Op die manier kwam ze in Toronto terecht, waar ze zich in de lokale politiek engageerde. In 1978 schopte ze het tot burgemeester van Mississauga, een grote stad ten westen van Toronto.

Waarnemers omschrijven haar als pragmatisch en populistisch, met een groot gevoel voor wat er bij de kiezers leeft. McCallion bleef 36 jaar lang burgemeester. Ook na haar politieke carrière blijft haar politieke invloed enorm.