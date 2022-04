KAA Gent eerste Belgische club met een supportersraad: "Een historische dag"

De supportersraad wordt geen bestuursorgaan en er zullen ook geen supporters opgenomen worden in de beslissingsorganen van de club. Voorzitter De Witte belooft wel dat er rekening zal gehouden worden met de adviezen. Hij hoopt dat de supportersraad ook zal bijdragen tot meer sfeer: "Als we zouden kunnen bereiken dat er veel meer enthousiasme in het stadion is, en ik denk hierbij aan onze wedstrijd tegen Anderlecht waar het stadion toch kolkte. Ik hoop dat we dat kunnen bereiken met deze supportersraad."