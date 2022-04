16-jarige met verstand van een kleuter al twee dagen in politiecel: Antwerpse jeugdrechters hekelen gebrek aan opvang

Bovendien vreest de Antwerpse jeugdrechtbank dat het opvangprobleem nog erger zal worden. "Vanaf september treedt er een nieuw Vlaams decreet in werking. Dat bepaalt dat jongeren met een verontrustende opvoedinsgsituatie sowieso niet meer opgevangen kunnen worden in gemeenschapsinstellingen zoals Everberg of Mol. Die jongeren moeten volgens Vlaanderen worden opgevangen in private instellingen met hoge beveiliging", zegt Versteylen. "Helaas horen we daar nu dat ze jongeren met een complexe problematiek vaak doorverwijzen naar... de gemeenschapsinstellingen. We vrezen dus dat het werkveld hier niet klaar voor is."