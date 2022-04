Buurtbewoners in Mechelen geëvacueerd nadat funderingsmuur appartementsgebouw instort

In de Rik Woutersstraat in het hartje van Mechelen zijn de bewoners van een aantal huizen geëvacueerd. Een funderingsmuur in de kelder van een appartementsgebouw is er ingestort. De vloer op de benedenverdieping van het gebouw is helemaal verzakt. Er zijn ook barsten zichtbaar in de muren.

Ingenieurs zijn ter plaatse om de stabiliteit van het gebouw en de aanpalende woningen te onderzoeken. Ook de oorzaak van de ingestorte muur wordt onderzocht. Volgens de hulpdiensten ter plaatse staat er veel water in de kelder.