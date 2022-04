Asiel Mechelen trekt aan alarmbel: "Mensen dumpen honden alsof het wegwerpproducten zijn"

Wat houdt zo'n tijdelijke opvang juist in? "Hoe lang de opvang duurt, kunnen we niet zeggen. Liefst van al zijn het mensen die een paar honden na elkaar kunnen helpen tot we een adoptiegezin vinden. Maar uiteraard kan het dier er blijven als er een klik is." Bovendien helpt het verblijf in een huiselijke sfeer om het karakter van de hond beter te leren kennen, en een betere match te vinden met kandidaat-hondeneigenaars. "Alle kandidaten zijn welkom als tijdelijk opvanggezin, al is het eenvoudiger bij mensen zonder kleine kinderen of andere huisdieren", zegt Bosiers.

Sinds de start van de coronacrisis merken ze bij de Mechelse Dierenbescherming dat erg veel mensen hun hond wegdoen. "Klassiek zijn dat jonge honden onder de twee jaar. Maar de mentaliteit is aan het veranderen. Zelfs een hond is een wegwerproduct. Als hij niet meer in het plaatje past moet hij weg. Je hart breekt als hier zo'n oude loebas van 10 jaar binnengebracht wordt", besluit Bosiers.