BEKIJK - De (stille) getuigen van gruwelijke verkrachtingen in Oekraïne

Even verderop hoorde de BBC-ploeg een al even gruwelijk verhaal, over een vrouw die verkracht en vermoord werd. Volgens buren was de dader dezelfde man die Anna heeft verkracht.

Volgens de buren werd de vrouw, een veertiger, meegenomen naar een leegstaand huis. In de slaapkamer vonden Russische soldaten later haar lichaam, vertelt een buurtbewoonster aan de BBC. “Ze vertelden met dat ze verkracht was, dat haar keel was overgesneden en dat ze doodgebloed was.”

Op de spiegel van de slaapkamer vond de BBC ook een stille getuige. In lippenstift staat geschreven: “Gemarteld door onbekenden, begraven door Russische soldaten.” (Lees verder onder de foto van de spiegel.)