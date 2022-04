BEKIJK - Syrische reddingswerkers maken video’s voor Oekraïense collega’s: “Niemand heeft meer ervaring met Russische misdaden dan wij”

In Syrië maken vrijwilligers van de hulporganisatie Witte Helmen instructievideo’s voor hun collega-reddingswerkers in Oekraïne. Volgens één van hen heeft niemand meer ervaring met de manier waarop de Russen oorlog voeren dan de Witte Helmen. Het Russische leger voert al sinds 2015 strijd aan de zijde van de Syrische president Bashar al-Assad tegen de oppositie in zijn land. Daarbij zijn steden als Aleppo in het noorden van Syrië platgebombardeerd door de Russische luchtmacht.