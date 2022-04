Bilzen wil meer fietstoeristen lokken én meer inwoners op de fiets krijgen

Bilzen wil ook meer beleving rond het fietsen. "Vanaf dit jaar zal de wielerwedstrijd Bilzen Classic opnieuw georganiseerd worden", vertelt schepen Peter Thijs (Trots op Bilzen). En de Benelux-tour en de ster van Zuid-Limburg zullen gedeeltelijk in Bilzen gereden worden. En begin augustus is er ook de Gravelbike, een tocht op een onverhard parcours. Dat bestaat al in Diksmuide en op de Muur. Dus we zijn er trots op dat we nu ook in dat rijtje staan".