Bloemenkrans gestolen van op begraafplaats in Zonnebeke: "Iets wegnemen van overleden familie, dat doet pijn"

In Zonnebeke is een bloemenkrans vanop een graf gestolen. Wie achter de diefstal zit, is nog niet duidelijk. En waarom de bloemenkrans werd meegenomen evenmin. "Mijn vader is nog geen 2 maanden overleden", vertelt Annick Vermeulen. "Hij was geliefd door iedereen in Zonnebeke, dus ik begrijp niet door wie of waarom de krans werd meegenomen. Volgens de begrafenisondernemer gebeuren zulke diefstallen helaas regelmatig."