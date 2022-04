Bloesempracht lokt veel toeristen naar Haspengouw

Niet alleen bij de toeristische dienst in Sint-Truiden is het druk, ook bij toerisme Borgloon is het alle hens aan dek, zo horen we. Alle fietsen zijn verhuurd en ook er is veel vraag naar wandeltochten. In Gingelom zijn de toeristen al vroeg vertrokken om van de witte bloesempracht te genieten. “Ik ben hier samen met mijn broer, we zijn samen op reis met onze 6 kinderen en 2 vrouwen”, vertelt hij aan onze reporter. Een andere voorbijgangster: “We hebben een fietstocht uitgestippeld via de knooppunten. We zijn vertrokken in Sint-Truiden en we komen straks ook weer aan in Sint-Truiden. Daar gaan we dan iets eten en dan terug met de trein naar Leuven.”