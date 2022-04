Boerderij in Lokeren brandt af, één dodelijk slachtoffer

In de Everslaarstraat in Lokeren is vanmorgen een bejaarde vrouw om het leven gekomen bij een zware brand op een oude boerderij. Het was de bewaking van chocoladefabriek Barry Callebout die omstreeks 7.00 uur rook zag opstijgen aan een woning in de achtergelegen Everslaarstraat en alarm sloeg. Toen de brandweer toekwam was er al een dikke rookpluim te zien. Het vuur ontstond in een bijgebouw dat zich tussen de woning en de stallen situeerde. Door de hevigheid van het vuur sloeg de brand over op zowel de woning als de stallingen.