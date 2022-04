Explosief in lading airbags bij recyclagebedrijf in Beringen

Out of Use in Beringen recycleert voornamelijk elektrisch en elektronisch materiaal. Dat er nu in één van de ladingen een explosief zat, was toch schrikken, vertelt Yannick Adriaenssens, de chief operating officer. "Dit zat toch buiten onze comfortzone, gelukkig komt DOVO nu voor deze vernietigingsopdracht." Er zal nu nog onderzocht worden hoe het springtuig in de lading is terechtgekomen.