Borden met QR-code in Lilse bossen waarschuwen voor brand- of stormgevaar

“Eén vierde van Lille bestaat uit bos- en natuurgebied”, vertelt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Tijdens de coronacrisis is daar veel gewandeld. Wandelen is goed, maar niet iedereen kan de risico’s van storm- of brandgevaar altijd even goed inschatten. Soms kom je mensen tegen en vraag je je af of dit wel het juiste weer is om in de bossen te gaan wandelen. Daarom moeten we iedereen goed informeren.”