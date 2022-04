"Boshyacint te traag om klimaatopwarming bij te houden", zegt UGent

Het onderzoek naar de verspreiding van de boshyacint werd al in 1960 opgestart. "Mijn voorganger heeft boshyacinten verplant van de plek waar ze toen leefden, in Charleroi, naar een gebied waar die nog niet voortkwam, in Luik. Hij onderzocht hoe ze kunnen overleven in een gebied dat niet hun oorspronkelijke verspreidingsgebied is", vertelt Sanczuk.

In 2020 heeft hij vervolgens de planten opgemeten, op dezelfde manier als in 1960. "Dat zijn eigenlijk heel eenvoudige metingen: we tellen bijvoorbeeld het aantal bloempjes of we meten de lengte van de bladeren. Het zijn metingen die je eigenlijk niet fout kan uitvoeren", vertelt de wetenschapper. "We hebben gezien dat de gezondheid van de planten erop achteruit is gegaan en we linken dat aan de klimaatverandering. Vooral de droogte van de recente jaren heeft volgens ons een grote rol gespeeld."