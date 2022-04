Britse premier Boris Johnson en zijn minister van Financiën Sunak krijgen boete wegens overtreding van hun coronaregels

Premier Johnson en leden van zijn staf in 10 Downing Street in Londen waren eerder al in opspraak gekomen wegens de feestjes die in de ambtswoning en in de tuin werden gehouden tijdens periodes van lockdown. Dat had grote verontwaardiging uitgelokt bij de Britse bevolking die strikte regels kreeg opgelegd die blijkbaar in veel mindere mate werden nageleefd aan de top.