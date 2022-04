Broedparasitisme: wetenschappers kraken miljoenen jaren oude evolutionaire puzzel rond namaakeieren

Zo zijn twee verschillende lijnen van koekoekswevervrouwtjes geëvolueerd om eieren met ofwel een rode of een blauwe achtergrond te leggen, als evolutionair antwoord op een gelijkaardige diversiteit bij hun roestflankprinia-gastheren. Maar er zijn geen aanwijzingen dat ze de precieze mengeling van pigmenten kunnen creëren die nodig is om de olijfgroene eieren te leggen die sommige gastheervrouwtjes kunnen voortbrengen.

In een eerdere studie heeft professor Spottiswoode vastgesteld dat een groeiend deel van de eieren die gelegd worden door roestflankprinia's olijkgroen zijn, wat doet veronderstellen dat dit een versnellende evolutionaire tegenaanval is.

Zoals ze verwachtten, ontdekten de onderzoekers dat de gastheervogels het vermogen om om 'anti-fraude' eieren te leggen, doorgeven via een ander genetisch proces dan dat van de koekoekswevers, namelijk door overerving van beide ouders.

"Koekoekswevers mislopen een krachtige bron van evolutionaire vernieuwing en dat zou hen zuur kunnen opbreken in de wapenwedloop die hier aan de gang is. De manier waarop ze hun vermogen erven om de gastheereieren na te bootsen, heeft een nadeel omdat ze waarschijnlijk de verdediging van de gastheersoorten effectiever maakt en het vermogen van de parasiet om daarop te reageren beperkt", zei Spottiswoode.

Als de koekoekswevers hun vermogen om de eieren na te bootsen, zouden erven van beide ouders, zouden ze uiteraard het risico lopen dat de eieren niet erg goed zouden lijken op die van de gastheer, maar het zou hen waarschijnlijk wel in staat stellen een ruimer palet aan kleuren voort te brengen. Dat het enkel van de moeder geërfd wordt, beperkt in aanzienlijke mate hun mogelijkheden.

"Mogelijk zullen we de opkomst zien van niet na te bootsen 'eierhandtekeningen', wat de koekoekswevers mogelijk kan dwingen om over te schakelen op andere, naïeve gastheersoorten. Of de parasitaire vogels kunnen mogelijk in toenemende mate afhankelijk worden van jonge gastheerindividuen die nog niet geleerd hebben hun eigen handtekeningen te herkennen en die slecht zijn in het opmerken van niet overeenkomende eieren", zei ze.

De studie stelt ook nog dat de selectiedruk van de verdediging van de gastheren de koekoekswevers ertoe gebracht heeft de controle over het uitzicht van de eieren minstens twee miljoen jaar geleden over te hevelen naar het van moederskant overgeërfde deel van het genoom.

De studie van het internationaal team is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Cambridge.