Burgemeester Hans Bonte vangt twee Oekraïense vluchtelingen op: “Ze zijn enorm dankbaar”

De twee mannen die Bonte opvangt zijn de 26-jarige Anton, afgestudeerd als psycholoog en de 53-jarige Vitalii. “Vitallii was ’s morgens nog maar net toegekomen in Gent, nadat hij vier en een halve maand aan boord was als scheepsingenieur van een groot cargoschip. Aan wal bleek dat hij niet terug kon naar zijn stad Cherson omdat die stad omsingeld is door de Russen. HIj is dan doorgestuurd naar het registratiecentrum op de Heizel en zo is hij in Vilvoorde terecht gekomen.”