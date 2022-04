Franse buschauffeur van dodelijk ongeval op E19 aangehouden, "vermoedelijk in slaap gevallen"

De advocaat van de man, Boris Reynaerts, heeft zich niet verzet tegen de aanhouding. Hij liet in een korte verklaring weten dat de man zich weinig herinnert van de feiten en vermoedelijk in slaap gevallen is. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies gebeurd is en of de man op het moment van het ongeval nog onder invloed was.

Gisteren liet het Antwerpse parket al weten dat de man in Frankrijk al blijkt bekend te staan voor verkeersgerelateerde feiten, waaronder rijden onder invloed van drugs.

De man verschijnt vrijdag voor de raadkamer, die dan moet beslissen over zijn verdere aanhouding.