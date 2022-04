CHECK - Deze beweringen over de dodelijke raketaanval op treinstation van Kramatorsk kloppen niet

Op 8 april viel een raket op het treinstation van Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne. Duizenden burgers waren er samengetroept om de stad te ontvluchten in afwachting van een aangekondigd Russisch offensief. Er vielen tientallen doden en gewonden. Pro-Russische profielen op sociale media beweren over bewijzen te beschikken dat het Oekraïense leger verantwoordelijk is voor de aanval. Daarbij wordt ook een valse video gebruikt met het logo van de Britse omroep BBC.