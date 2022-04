Hogeschool VIVES slachtoffer van cyberaanval: "Data van studenten en docenten is veiliggesteld"

Wie er achter de cyberaanval zit, is nog niet duidelijk. "We gaan er vanuit dat het gaat om een geval van afpersing, waarbij professionele hackers persoonlijke data van onze studenten en docenten willen om daar dan later losgeld voor in ruil te vragen. Want het zijn duidelijk geen amateurs", gaat Hindryckx verder. "Ze hebben gelukkig geen gegevens te pakken gekregen, dat hebben we op tijd kunnen verhinderen. Alle data van onze studenten en docenten is nog steeds veilig, maar we kunnen die voorlopig nog niet vrijgeven. We wachten nu af tot we bevestiging krijgen dat alles terug helemaal beveiligd is, want waarschijnlijk proberen de hackers nog altijd in onze systemen te raken!"