Daniel en Adela verzekeren voortzetting van vaders duivenhobby: "Het is écht een mooie sport" 

Het duivenhok is trouwens een echte familiezaak. Als papa of de kinderen niet kunnen, dan maakt de mama 's morgens het duivenhok schoon. "We zijn een echte duivenfamilie en ik hoop dat we andere kinderen kunnen motiveren om aan duivensport te doen, want het is écht een mooie sport", besluit Adela.

Daniel en Adela vertellen hier hoe het er aan toe gaat in het duivenhok: