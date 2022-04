Het maanmysterie opgelost? Nieuwe theorie over waarom de twee kanten van de maan zo verschillend zijn 

Oorspronkelijk dacht men dat het de restanten van zeeën waren (vandaar de naam mare) maar naderhand bleken het grote vulkanische restanten te zijn. Die zijn voor een groot deel opgebouwd uit basalt, het gevolg van oude lavastromen.

De andere kant van de maan krijgen we vanop aarde nooit te zien. Dat komt omdat de maan een rotatietijd heeft die gelijk is aan haar omlooptijd rond de aarde. De maan draait in 29,5 dagen rond haar as, maar toch zien we dus telkens dezelfde kant.

Over die andere kant was oorspronkelijk minder geweten, maar we weten nu dat daar geen grote marea te zien zijn. Er zijn wel veel grotere en kleinere kraters te zien, van verschillende inslagen door de tijden heen. Het verschil tussen beide kanten is al lang een van de grote mysteries van de maan.