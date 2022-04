De Orient Express rijdt vandaag opnieuw door ons land: ontdek waar je hem kan zien

De Orient Express rijdt vandaag opnieuw over Belgische sporen. De historische luxetrein die ooit pendelde tussen Venetië en Istanboel, komt aan uit Parijs en rijdt deze namiddag via Brussel en Antwerpen naar Amsterdam.

"Ik ga zeker kijken naar de Orient Express. Waarschijnlijk in grensstation Essen", zegt treinliefhebber Walter Smolders uit Kapellen op Radio 2. "Het is een zeer mooi stel rijtuigen. Zo'n zeventien in totaal en ze dateren uit de jaren 30. De periode waarin Agatha Christie haar wereldberoemde detectiveroman schreef Murder on The Orient Express."