Dommelslag in Pelt opent als eerste buitenzwembad in Limburg

“We proberen er elk jaar als eerste bij te zijn”, zegt manager Sander Bochman. “Vandaag gaat het kwik eindelijk boven 20 graden. De zon schijnt, het is een fantastisch moment om in de paasvakantie het buitenzwembad te kunnen openen. Het water is ook lekker warm. Het is 28 graden, dus het gaat heerlijk zijn in de zon.” Of het zwembad ook morgen zal open zijn is nog afwachten: "We bekijken het dag per dag. De weerberichten gaven gisteren regen aan, maar die wolken zouden nu langzaam wegtrekken. Zodra dat we daar zekerheid over hebben, gaan we zeker morgen en wellicht ook de rest van de week het zwembad kunnen open houden."