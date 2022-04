Duiker herstelt zwembad in Mol: "Zo kan het toch openblijven tijdens de werken"

In Mol kan zwembad Den Uyt dan toch openblijven tijdens geplande werkzaamheden. "Normaal gingen we het zwembad enkele weken sluiten omdat we het leeg moesten pompen. Maar dankzij gespecialiseerde duikers die de kapotte voegen in het bad herstellen, is dat niet meer nodig. Je kan dus baantjes blijven trekken tijdens de werkzaamheden", zegt sportschepen Hans De Groof (N-VA) op Radio 2 Antwerpen.

De werkzaamheden aan het wedstrijdbad starten op 19 april en zullen een tweetal weken duren.