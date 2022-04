Maak kennis met (wellicht) de jongste duivenmelker van het land, Siebe (3) uit Grobbendonk: "Hij werd al provinciaal kampioen" 

Siebe Eyckmans uit Grobbendonk is met zijn 3 jaar wellicht de jongste duivenmelker van het land. Hij treedt nu al in de voetsporen van zijn grootvader Paul Huysmans. Terwijl de afgelopen 5 jaar in ons land zowat 100 duivenverenigingen verdwenen, is de opvolging in Grobbendonk dus nog even verzekerd.