Almaar minder duivenmelkers en verenigingen, grootste daling in Oost-Vlaanderen

Duivensport is een hoogdrempelige sport volgens Lowie Verdru. "Je kan er niet zomaar aan beginnen. Je hebt heel veel materiaal nodig en dat is allemaal best duur", legt hij uit. Als duivenmelker moet je bovendien veel tijd hebben. "Want je moet de dieren eten geven, je moet ze uitlaten, je moet de kooien onderhouden..."

"Het is ook niet zo'n aantrekkelijke sport voor jongeren, omdat de sport best verouderd is", zegt Verdru nog. "Ik ben voor mijn eindwerk bij een paar verenigingen langsgeweest en het valt echt op dat de leeftijd hoger ligt."