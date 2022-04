Eerste nieuwe terrassen gaan open in Tienen: "94 meter stappen tot verste tafel"

Bregt Maho van café De Barbier op de Kalkmarkt is één van de eerste horecazaken met een nieuw terras. "Ik vind de nieuwe, open terrassen erg mooi. De tijd van het soort gesloten cabines is voorbij, en dat vind ik goed", zegt Bregt.

Maar er zijn ook wat nadelen. Zo moet Bregt een vrije ruimte laten van 4 meter voor de brandweer. Daardoor ligt een deel van het terras wat verder van zijn zaak dan vroeger. "Dat is een beetje zoals de horeca aan zee, waar veel terrassen nu ook aan de overkant van de dijk liggen. Het geeft dus een beetje een dijkgevoel."

"We moeten dus wat verder stappen soms, voor de verst gelegen tafel leggen we nu 94 meter af, heb ik opgemeten. Om niet altijd heen en weer te moeten lopen naar de toog hebben we nu een toestelletje in gebruik genomen dat de bestelling draadloos doorseint naar de toog. Maar toch best uw canderelleke niet vergeten als je op het verst gelegen terras een koffie serveert", lacht Bregt.