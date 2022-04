Eerste regionale regeringsdeelname van extreemrechts in Spanje

In Spanje gaat de extreemrechtse partij Vox voor het eerst mee regeren in de regio Castilië en León, samen met de conservatieve Partido Popular. Het is de eerste keer dat Vox mee mag regeren in Spanje. Bij de regionale verkiezingen in februari behaalde Vox 13 van de 81 zetels in Castilië en León. Vox en de PP hebben nu samen een absolute meerderheid.