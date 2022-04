Elk jaar meer bestuurders betrapt op drugs in het verkeer: ook politie Limburg Regio Hoofdstad krijgt meer speekseltesten

Ook in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad merken ze dat elk jaar meer en meer automobilisten betrapt worden op het gebruik van drugs in het verkeer: "We zien toch al een aantal jaren dat drugs in het verkeer een serieus probleem beginnen te worden", zegt Dorien Baens van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad.

"Het aantal bestuurders onder invloed van drugs blijft elk jaar stijgen en dat is iets waar wij als zone al enkele jaren op inzetten. We willen aan de ene kant de mensen waarschuwen dat het gevaarlijk is, en aan de andere kant vinden is het toch wel belangrijk dat we de hardleerse bestuurders blijven confronteren, blijven pakken. En daarvoor hebben we toch wel die speekseltesten nodig."