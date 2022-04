Berichten over chemische wapens in Marioepol "verontrustend, maar meer onderzoek nodig om uitsluitsel te geven"

Belangrijker nog voor Rusland is dat Marioepol de Krim, het gebied dat de Russen in 2014 annexeerden, verbindt met het oosten van Oekraïne. Dat gebied is al jaren een betwist gebied en Russischgezinde milities hebben er zogenoemde volksrepublieken gesticht die erkend zijn door Rusland.



Vanuit Marioepol zou het Russische leger ook een nieuw offensief kunnen opzetten en Oekraïense troepen in het oosten omsingelen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski deed gisteravond nog een oproep: "Jammer genoeg krijgen we van onze partners niet wat we nodig hebben om de oorlog te beëindigen of om de blokkade in Marioepol te doorbreken." Vandaag worden er opnieuw verschillende corridors ingesteld om mensen te evacueren uit oorlogsgebied, onder meer in Marioepol.