Ferrero-fabriek in Aarlen ook volgende week dicht, vakbonden zitten samen met directie: "Communicatie loopt stroef"

Het federaal voedselagentschap FAVV besloot eind vorige week de Ferrero-fabriek in Aarlen te sluiten. Het FAVV had te weinig (of niet de juiste) informatie gekregen over hoe het bedrijf de Salmonella-besmetting in hun fabriek had aangepakt. Dat een fabriek wordt gesloten, is heel uitzonderlijk. Deze week was de fabriek sowieso gesloten, voor vakantie en een gepland onderhoud, maar ook volgende week blijft de fabriek dicht.