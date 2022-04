Gentse energiecentrale adviseert recordaantal Gentenaars om energie te besparen

De Gentse energiecentrale, een dienst van de stad die inwoners adviseert over energiebesparing, krijgt steeds meer vragen binnen. Vorige maand waren er bijvoorbeeld dubbel zoveel aanvragen voor een renovatieadvies in vergelijking met maart 2021. Schepen Tine Heyse (Groen) heeft nog voorbeelden: "De eerste drie maanden van dit jaar hebben we al 500 bezoeken aan huis gedaan en we krijgen ook steeds meer vragen over de financieringen van energiebesparende maatregelen."