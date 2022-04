Hasselts luchtvaartbedrijf ASL Group haalt gewonde Oekraïners naar ziekenhuizen in West-Europa

ASL Group van de Hasseltse ondernemer Philippe Bodson heeft al langer ervaring in medische transporten. Het gebruikt de luchthaven van Luik als uitvalsbasis voor zijn speciaal ingerichte ambulancetoestellen. Voor de begeleiding wordt meestal een beroep gedaan op Duitse artsen en verpleegkundigen. "De oorlog in Oekraïne vervult ons met grote bezorgdheid, woede en droefheid. Bij ASL Group denken we ook na over hoe we kunnen helpen en wat kunnen we beter doen dan het vervoeren van ernstig zieke en gewonde mensen per vliegtuig. Daarom steunen we het initiatief van MedCareProfessional en zetten onze ambulancevliegtuigen in voor een luchtbrug tot aan de Oekraïense grens", legt CEO Philippe Bodson uit.